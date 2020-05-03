Патриарх Кирилл отстранил нарушившего его указания по борьбе с COVID-19 священника
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от должности протоиерея Владимира Чувикина, поскольку тот нарушил его указания по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующий указ обнародован на сайте Московской городской епархии.
Как уточняется, Чувикина отстранили от управления Патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря Москвы в связи с нарушением порядка богослужений в Страстную и Светлую седмицу.
Согласно настоящему указу, такое решение было принято до выяснения всех обстоятельств случившегося.
До этого патриарх Кирилл постановил привлекать к ответственности священнослужителей, нарушающих меры по борьбе с COVID-19. Виновный может быть привлечен к церковному суду, а в некоторых случаях — к церковно-административной ответственности.
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