Против вывесившего на доме советский флаг одессита завели уголовное дело

Правоохранители Украины возбудили уголовное дело в отношении жителя Одесской области, который вывесил на крыше своего дома советский флаг. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции в регионе.

По данным полиции, 52-летний житель одного из сел района вывесил у себя на доме красный флаг с коммунистической символикой, которая запрещена украинским законодательством. При этом сам мужчина заявил, что таким способом хотел отметить Международный день труда.

«Флаг полицейские у правонарушителя изъяли, а сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований», — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители расследуют факт изготовления и пропаганды коммунистической символики. Нарушитель может получить срок до пяти лет лишения свободы.

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