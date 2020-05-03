Эпидемиолог Минздрава допустил снижение числа случаев COVID-19 в июне

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Снижение числа случаев новой коронавирусной инфекции может начаться в июне, заявил главный эпидемиолог Министерства здравоохранения России, академик Российской академии наук Николай Брико. Об этом сообщает «Интерфакс».

В настоящее время наблюдается снижение интенсивности распространения вируса, за месяц темпы роста числа новых случаев снизился с 27% до 6,9%, то есть почти в четыре раза, отметил специалист. Он добавил, что в России может происходить «стабилизация заболеваемости с последующим началом ее снижения в июне».

При этом эпидемиолог призвал россиян не ждать быстрого завершения эпидемии, так как фаза обратного развития, как правило, длится дольше фазы роста числа заболевших.

По последним данным, на территории России зафиксировано 134 687 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 1280 – с летальным исходом. За все время пандемии вылечились 16 639 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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