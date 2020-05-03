В Грузии умер девятый пациент с коронавирусом

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В Грузии умер девятый пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на правительство страны.

Сообщается, что скончалась 53-летняя женщина.

Всего в Грузии коронавирусом заразились 589, выздоровели 221 человек. До 22 мая в стране действует режим чрезвычайного положения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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