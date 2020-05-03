Япония может продлить режим ЧС до конца мая
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вынесет на обсуждение с экспертами вопрос о продлении режима чрезвычайной ситуации в стране до 31 мая, сообщает телеканал NHK.
Срок действия режима чрезвычайной ситуации, который был введен в Японии в связи с пандемией коронавируса нового типа, истекает 6 мая.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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