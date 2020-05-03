Торжественные мероприятия в День Победы отменены в Тбилиси

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Массовое празднование Дня Победы в Тбилиси не состоится из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии грузинской столицы.

В связи с действием режима чрезвычайной ситуации принято решение отменить проведение традиционного концерта и торжественного приема для ветеранов Великой Отечественной войны в честь 75-летия Победы, заявили в мэрии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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