Почти 6 тысяч заражений COVID-19 выявили в Москве за сутки

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В Москве за сутки подтверждены 5948 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает столичный оперативный штаб.

Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в столице составляет 68 606. При этом число летальных исходов увеличилось на 34, до 729, а число выздоровевших пациентов выросло на 655, до 7029.

По последним данным, на территории России зафиксировано 134 687 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 1280 – с летальным исходом. За все время пандемии вылечились 16 639 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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