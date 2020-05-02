Врач рассказал, как остановить пандемию коронавируса

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Директор Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал способ остановки пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в эфире РЕН.

Он отметил, что для сдерживания распространения коронавирусной инфекции необходимо расширять охват тестирования, а также повысить выявляемость заболевания.

Врач добавил, что власти развивают систему диагностики коронавируса «не только среди подозреваемых, но и просто среди населения».

Гинцбург подчеркнул, что чем раньше удается определить зараженных, тем быстрее получается их изолировать и начать лечение.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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