Число зараженных COVID-19 в США достигло 1,1 млн

В США за минувшие сутки зафиксировали 34 037 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 1 104 161. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Наибольшее число летальных исходов выявлено в штате Нью-Йорк — 18 399.

В общей сложности в стране скончались от коронавируса 65 068 человек.

Вылечились от болезни 164 015 пациентов.

В общей сложности в США проведено 6 551 810 тестов на COVID-19.

В настоящее время Соединенные Штаты находятся на первом месте по числу инфицированных коронавирусом и погибших.

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