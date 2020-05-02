Минздрав: ситуация с COVID-19 в России пока не стабилизировалась
Пока нет оснований считать, что ситуация с пандемией коронавируса в России стабилизировалась, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Там отметили, что вирус продолжает активно распространяться и сохраняется высокая вероятность заражения.
В связи с этим сейчас нельзя пренебрегать правилами безопасности, заключили в ведомстве.
По последним данным, в России выявлено 124 054 случая заражения новым коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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