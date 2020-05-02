Вывозной рейс с россиянами из Индии прибыл в Петербург

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В Санкт-Петербург прибыл вывозной рейс с россиянами, застрявшими в Индии из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.

Данным рейсом в аэропорт Пулково из аэропорта Нью-Дели прибыли 273 человека.

По данным заведующего консульским отделом посольства России в Индии Андрея Федорова, среди пассажиров рейса — четыре ребенка, а также несколько граждан иностранных государств — Белоруссии, Молдавии и мужчина из Индии, который является супругом россиянки.

Часть пассажиров в ближайшее время отправится в Москву.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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