Семь лабораторий в РФ могут диагностировать COVID-19 без подтверждения Роспотребнадзора

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В России семь лабораторий могут диагностировать коронавирус у пациента при помощи теста без подтверждения Роспотребнадзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

«На сегодняшний день уже семь лабораторий, которые могут работать без подтверждений», — сказала Попова.

Она пояснила, что этим лабораториям не требуется подтверждение ведомства, так как у них процент точных результатов составляет от 92 до 98, что является высоким показателем.

По последним данным, в России выявлено 114 431 случай заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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