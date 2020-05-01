Собянин надеется, что Москва избежит пика заболеваемости COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что столице удастся избежать пика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Собянина, для прохождения пика необходимо, чтобы переболели 60% населения, а для Москвы это 7 млн человек. В сложившихся условиях лучше «выдержать этот напор», дождаться производства вакцины и избежать заражения большого количества людей, считает мэр столицы.
По последним данным, в России подтвержден 114 431 случай заражения коронавирусом нового типа. Общее число летальных исходов составляет 1169, вылечились 13 220 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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