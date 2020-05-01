Врачи больницы в Коммунарке обнаружили новый симптом коронавируса

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У большинства пациентов с подтвержденным коронавирусом в столичной больнице в Коммунарке врачи выявили высыпания на руках и животе. Это может быть еще одним симптомом коронавируса нового типа, передает ТАСС слова главврача больницы Дениса Проценко.

«Мы видим у большинства поступивших к нам больных кожные проявления, о которых не так много писалось <...> Высыпания достаточно разнообразны», — сказал Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.

По словам главврача, предположить, что новый симптом — результат мутации вируса, можно будет «только по разнице клинической картины». Эта тема нуждается в обсуждении с иностранными специалистами по результатам клинических исследований, считает Проценко.

По последним данным, в России подтвержден 114 431 случай заражения коронавирусом нового типа. Общее число летальных исходов составляет 1169, вылечились 13 220 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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