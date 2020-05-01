Число зараженных COVID-19 в Грузии достигло 566

<img src="//img.gazeta.ru/files3/681/12979681/AP_442286431312-pic905-895x505-44028.jpg">

Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Грузии достигло 566, за сутки выявлено 27 новых случаев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что вылечились от болезни 184 человека. Скончались шесть пациентов.

В настоящее время в режиме карантина находятся 5 243 человека.

Под медицинским наблюдением — 550 пациентов, трое грузинских граждан доставлены из-за границы.

В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число жертв COVID-19 в мире превысило 233 тысячи человек