Число зараженных COVID-19 в Грузии достигло 566
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Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Грузии достигло 566, за сутки выявлено 27 новых случаев. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что вылечились от болезни 184 человека. Скончались шесть пациентов.
В настоящее время в режиме карантина находятся 5 243 человека.
Под медицинским наблюдением — 550 пациентов, трое грузинских граждан доставлены из-за границы.
В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск).
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