Российские медики помогли вылечить 62 пациента с COVID-19 в Италии

Российские военные врачи совместно с итальянскими медиками вылечили от коронавирусной инфекции COVID-19 уже 62 человека в полевом госпитале в городе Бергамо, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Как сообщил старший группы медиков российского оборонного ведомства в Италии подполковника Александра Юманова, всего в данное медучерждение было госпитализировано 93 больных.

По его словам, число выздоровевших пациентов является «очень хорошим показателем».