Российские медики помогли вылечить 62 пациента с COVID-19 в Италии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Подполковник медицинской службы, доцент кафедры управления военным здравоохранением филиала... Подполковник медицинской службы, доцент кафедры управления военным здравоохранением филиала...
Подполковник медицинской службы, доцент кафедры управления военным здравоохранением филиала...
РИА «Новости»

Российские военные врачи совместно с итальянскими медиками вылечили от коронавирусной инфекции COVID-19 уже 62 человека в полевом госпитале в городе Бергамо, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Как сообщил старший группы медиков российского оборонного ведомства в Италии подполковника Александра Юманова, всего в данное медучерждение было госпитализировано 93 больных.

По его словам, число выздоровевших пациентов является «очень хорошим показателем».