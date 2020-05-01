Скворцова: осложнения при COVID-19 у детей возникают редко

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Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила о о низком риске развития осложнений у детей, которые заболели коронавирусом нового типа COVID-19. Об этом сообщает Первый канал.

Она уведомила, что угроза развития осложнений при этом заболевании у детей существует.

«К счастью, она редко возникает», — отметила Скворцова.

Она добавила, что чаще всего у детей COVID-19 протекает бессимптомно, то есть они являются носителями коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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