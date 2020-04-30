Жертвами коронавируса в Москве стали еще 47 пациентов
За последние сутки в столице скончались после заражения коронавирусной инфекцией еще 47 человек, рассказали в оперативном штабе.
«У пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — передает «Интерфакс».
Таким образом число летальных исходов с начала эпидемии инфекции в городе составляет 658 человек.
Утром оперштаб сообщил о том, что в столице выявлено 53 739 случаев заболевания, выздоровели более 5 тыс. пациентов.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, число инфицированных в России превысило 106 тыс., выздоровели более 11,6 тыс. пациентов, а умерли — 1073.
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