Грета Тунберг пожертвует $100 тысяч на лечение детей от коронавируса

Шведская экоактивистка Грета Тунберг пожертвовала $100 тысяч Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ). Об этом информирует The Guardian.

Известно, что эти деньги Тунберг получила от датского фонда.

Экоактивистка назвала пандемию «кризисом прав ребенка» и призвала общественность присоединиться к ней для поддержки «жизненно важной работы ЮНИСЕФ по спасению жизней детей, защите здоровья и продолжению обучения».

В самой организации отметили, что полученные средства позволят дополнительно поддержать детей, пострадавших от ограничений из-за COVID-19, в том числе, от закрытия школ.

Отмечается, что в первую очередь деньги направят на решение проблем с продуктами, медициной, обучением и домашним насилием.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 106 498 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,2 млн.

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