Малышева призвала не бояться роста числа заражений коронавирусом

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Врач и телеведущая Елена Малышева призвала в эфире «Первого канала» не бояться увеличивающегося числа заражений коронавирусом, объяснив его массовым тестированием.

«У нас уже почти четыре миллиона тестов. Мы такие массы народа тестируем, что у нас поневоле будет много людей с коронавирусом», — сказала Малышева, подчеркнув, что Россия находится на втором месте в мире по числу исследований.

Также врач напомнила, что половина заразившихся не имеет симптомов, поэтому «они не болеют».

Для сравнения Малышева привела Швецию, где, по ее словам, берут анализы только у пациентов в тяжелом состоянии.

В России коронавирусом заразились 99 тысяч, скончались 972 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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