Наука

Названа неожиданная причина низкого кортизола по утрам

SN: у людей с психопатическими чертами уровень кортизола по утрам ниже
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

У людей с выраженными первичными психопатическими чертами уровень кортизола — ключевого гормона стресса — по утрам ниже, чем у остальных. К такому выводу пришли исследователи, изучившие студентов университета в США. При этом во второй половине дня эта связь исчезает и не зависит от пола участников. Работа опубликована в журнале Social Neuroscience (SN).

Психопатические черты включают эмоциональную холодность, дефицит эмпатии, отсутствие чувства вины и склонность к манипуляциям. В психологии их принято делить на первичную и вторичную психопатию. Первая связана с низкой тревожностью, поверхностным обаянием и слабой реакцией на угрозы и, как считается, в большей степени определяется врожденными факторами. Вторая характеризуется импульсивностью, эмоциональной нестабильностью и повышенной реакцией на стресс и чаще ассоциируется с неблагоприятным жизненным опытом.

Авторы исследования под руководством Тодда Армстронга изучали связь между психопатическими чертами и гормонами — кортизолом и тестостероном. В исследовании приняли участие 552 студента бакалавриата (средний возраст — 20 лет), которые заполнили психологические опросники, а затем сдали образцы слюны для анализа гормонов.

Забор образцов проводился с утра до вечера, что позволило сравнить гормональные показатели в разное время суток. Кроме того, участники выполняли короткое стрессовое задание — двухминутную речь о своих сильных и слабых сторонах, — после чего анализ повторяли.

Результаты показали, что более низкий базовый уровень кортизола до стрессового задания характерен для людей с выраженной первичной психопатией, но только в утренние часы. Во второй половине дня эта зависимость исчезала. При этом пол участников не влиял на результат. Связей между уровнем кортизола и вторичной психопатией обнаружено не было.

По мнению авторов, данные указывают на важную роль кортизола в биологических механизмах, лежащих в основе первичных психопатических черт.

«Хотя в последние годы внимание уделялось взаимодействию тестостерона и кортизола, наши результаты показывают, что прямая связь кортизола с психопатическими чертами может быть ключевой», — отметили исследователи.

Ранее ученые выявили неожиданную пользу мысленной синхронизации с другими людьми.
 
