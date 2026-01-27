Минздрав РФ утвердил список российских препаратов для лечения гриппа

Министерство здравоохранения РФ утвердило перечень отечественных лекарственных препаратов, рекомендованных для лечения гриппа у взрослых. С соответствующим документом ознакомилось РИА Новости.

В утвержденный стандарт медицинской помощи вошли противовирусные, муколитические и отхаркивающие средства.

Среди противовирусных Минздрав рекомендует ингибиторы нейраминидазы «Занамивир» и «Осельтамивир», а также «Балоксавир марбоксил», «Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты», «Кагоцел», «Риамиловир», «Умифеновир», «Энисамия йодид», иммуностимуляторы «Азоксимера бромид» и «Меглюмина акридонацетат».

Для симптоматической терапии предусматривается применение «Парацетамола», обладающего жаропонижающим и обезболивающим действием. Также допускается использование «Ибупрофен», относящегося к производным пропионовой кислоты и оказывающего противовоспалительный эффект.

В перечень также включены муколитические и отхаркивающие препараты, в том числе «Амброксол», «Ацетилцистеин», «Бромгексин», а также комбинированные средства с действующим веществом Бромгексин+І вайфензин+Сальбутамол. При необходимости могут применяться противокашлевые препараты на основе бутамирата и средства для лечения простудных заболеваний с комбинацией декстрометорфана, фенилэфрина и хлорфенамина.

27 января Минздрав России утвердил обновленный стандарт медицинской помощи взрослым, заболевшим гриппом. Теперь для диагностики заболевания предусмотрен прием пациента у семи врачей, в числе которых терапевт, инфекционист, кардиолог, невролог, акушер-гинеколог, гематолог и пульмонолог. При этом в список анализов вошли 27 лабораторных исследований, включая микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, рентген органов грудной клетки и исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови.

