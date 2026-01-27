Размер шрифта
Минздрав РФ утвердил список российских препаратов для лечения гриппа

Минздрав РФ утвердил перечень отечественных препаратов для лечения гриппа
Министерство здравоохранения РФ утвердило перечень отечественных лекарственных препаратов, рекомендованных для лечения гриппа у взрослых. С соответствующим документом ознакомилось РИА Новости.

В утвержденный стандарт медицинской помощи вошли противовирусные, муколитические и отхаркивающие средства.

Среди противовирусных Минздрав рекомендует ингибиторы нейраминидазы «Занамивир» и «Осельтамивир», а также «Балоксавир марбоксил», «Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты», «Кагоцел», «Риамиловир», «Умифеновир», «Энисамия йодид», иммуностимуляторы «Азоксимера бромид» и «Меглюмина акридонацетат».

Для симптоматической терапии предусматривается применение «Парацетамола», обладающего жаропонижающим и обезболивающим действием. Также допускается использование «Ибупрофен», относящегося к производным пропионовой кислоты и оказывающего противовоспалительный эффект.

В перечень также включены муколитические и отхаркивающие препараты, в том числе «Амброксол», «Ацетилцистеин», «Бромгексин», а также комбинированные средства с действующим веществом Бромгексин+І вайфензин+Сальбутамол. При необходимости могут применяться противокашлевые препараты на основе бутамирата и средства для лечения простудных заболеваний с комбинацией декстрометорфана, фенилэфрина и хлорфенамина.

27 января Минздрав России утвердил обновленный стандарт медицинской помощи взрослым, заболевшим гриппом. Теперь для диагностики заболевания предусмотрен прием пациента у семи врачей, в числе которых терапевт, инфекционист, кардиолог, невролог, акушер-гинеколог, гематолог и пульмонолог. При этом в список анализов вошли 27 лабораторных исследований, включая микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, рентген органов грудной клетки и исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови.

Ранее россиян предупредили об опасности выходов на работу с ОРВИ.
 
