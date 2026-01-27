В Петрозаводске школьница избила мужчину трубой и запустила ему в голову кирпич

В Петрозаводске несовершеннолетнюю будут судить за жестокое избиение мужчины

В Петрозаводске девушка предстанет перед судом за жестокое избиение мужчины. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в день инцидента несовершеннолетняя находилась в состоянии алкогольного опьянения. Около входа в бар она поссорилась с 41-летним мужчиной.

«Используя малозначительный повод, девушка нанесла мужчине множественные удары ногами в область туловища и головы», – сообщается в публикации.

Чтобы прекратить конфликт, оппонент ушел с места и сел во дворе дома на соседней улице. Девушка пошла за ним и снова избила его, нанося удары по жизненно важным органам.

После этого в ход пошла металлическая труба. Затем она нашла кирпич и кинула его пострадавшему в голову. Это заметили прохожие и обратились в полицию, вызвали скорую помощь. Мужчина выжил.

В отношении девушки возбудили уголовное дело, ее отправили под домашний арест. На данный момент расследование завершено, все материалы следователи передали в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Хабаровске двое юношей устроили налет на квартиру под видом доставщиков еды.