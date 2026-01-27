Размер шрифта
Великобритания планирует передавать Украине доходы от конфискованной российской нефти

Великобритания собирается направлять доходы от перепродажи нефти с захваченных танкеров, входящих в теневой флот России, на нужды Украины, заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили. Об этом сообщает Би-би-си.

Он заявил, что хочет, чтобы любые доходы от нефти с санкционных судов «могли быть переработаны и вкачены в Украину».

По словам Хили, в общей сложности Великобритания внесла в черный список свыше 500 судов теневого флота.

До этого Хили заявил, что Великобритания подтвердила свое участие в операции по задержанию российского нефтяного танкера в Средиземном море, осуществленной Францией.

22 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в Средиземном море ВМС Франции задержали нефтяной танкер, шедший из России. Поводом для задержания послужили подозрения в нарушении действующих международных санкций. Макрон отметил, что операция прошла в нейтральных водах при поддержке союзников, и судно было направлено по измененному маршруту. По словам французского президента, данная акция направлена на противодействие деятельности так называемого «теневого флота», который, по его мнению, «поддерживает финансирование военных действий на Украине».

Ранее Владимир Зеленский призвал Европу к пиратству против России.
 
