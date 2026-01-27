Размер шрифта
В Аризоне произошел инцидент с участием Пограничного патруля США

В Аризоне после инцидента с пограничниками госпитализировали одного человека
Mani Albrecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Аризоне после инцидента с участием Пограничного патруля США (USBP) одного человека госпитализировали в критическом состоянии. Об этом, ссылаясь на местные власти, сообщает телеканал NBC.

По имеющейся информации, инцидент произошел около 07:30 по местному времени (17:40 мск) на шоссе в южной части округа Пима. Пострадавшего доставили на вертолете в региональный травматологический центр.

Офис шерифа округа Пима на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подтвердил, что в инциденте участвовал Пограничный патруль США. Начато расследование происшедшего, в котором, кроме пограничников и местных правоохранительных органов, участвуют и сотрудники ФБР.

16 декабря президент США Дональд Трамп впервые вручил медали «За защиту мексиканской границы» Соединенных Штатов, учрежденные его администрацией в рамках кампании по борьбе с нелегальной миграцией. Всего награды получили 13 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что США потратят $4,5 млрд на «умную стену» на границе с Мексикой.
 
