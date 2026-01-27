Ученые раскрыли просто секрет повышенного удовольствия от секса

Знание корректных названий гениталий и комфорт в их использовании связаны с более высоким уровнем сексуального благополучия и уверенности в интимном общении. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior (ASB).

Хотя международные организации здравоохранения рекомендуют с детства обучать анатомически точной терминологии, многие молодые люди по-прежнему плохо ориентируются в названиях частей собственного тела. Эти пробелы нередко сохраняются и во взрослом возрасте — в период, когда люди чаще вступают в романтические и сексуальные отношения.

«В общественных дискуссиях корректные анатомические термины нередко воспринимаются как неуместные или «неприличные», хотя в клинической практике считается, что знание своего тела и комфортное отношение к нему — основа сексуального здоровья», — пояснила автор исследования, клинический психолог Джудит Котиуга из Университета Квебека в Труа-Ривьер.

В исследовании приняли участие 516 молодых людей в возрасте от 18 до 21 года, проживающих в США и имеющих опыт романтических отношений. Участникам предлагали подписать схемы мужской и женской генитальной анатомии без подсказок, а затем оценить, насколько комфортно им использовать такие слова, как «вульва», «влагалище», «клитор», «пенис», «яички» и «анус» в общении с партнером. Также применялись стандартизированные опросники для оценки сексуальной удовлетворенности, уверенности в отказе от нежелательного контакта и уважения к телесным границам партнера.

Результаты показали, что большинство участников правильно называли пенис, яички, влагалище и клитор, однако термин «вульва» оказался знаком лишь 18–32% респондентов. Частой ошибкой было отождествление вульвы с влагалищем.

Анализ также выявил, что знание терминов и комфорт в их использовании связаны с разными аспектами сексуального здоровья. Уверенность в использовании анатомически точных слов ассоциировалась с большей способностью отстаивать свои границы и отказываться от нежеланного секса. В то же время именно точные знания анатомии оказались ключевым фактором, связанным с уважительным отношением к телесной автономии партнера.

«Когда у человека есть слова для описания своего тела, ему проще управлять своим здоровьем и выстраивать уважительное общение», — отметила Котиуга. При этом авторы подчеркнули, что знание терминов само по себе не гарантирует благополучия, а работает в связке с образованием, доступом к медпомощи и поддерживающей социальной средой.

