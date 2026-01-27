СКА проиграл пятый матч подряд в КХЛ

Петербургский СКА проиграл пятый матч подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), уступив ярославскому «Локомотиву».

Встреча завершилась со счетом 1:3.

В составе победителей точными бросками отметились Александр Радулов, а также Маским Шалунов, который оформил дубль. За СКА шайбу забросил Рокко Гримальди.

СКА идет на восьмом месте в Западной конференции, имея в активе 53 очка. «Локомотив» возглавляет таблицу, набрав 69 баллов.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России на международные соревнования.

IIHF весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.

Ранее СКА убрал из штаба двух тренеров после четырех поражений подряд.