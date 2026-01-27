Дедов заявил, что знал о проблемах с курскими фортификациями

Экс-замгубернатора Курской области Алексей Дедов заявил в суде, что докладывал бывшему главе региона Роману Старовойту о проблемах возведения оборонительных сооружений. Об этом сообщает РИА Новости.

Дедов проходит обвиняемым по делу о хищениях бюджетных средств на фортификациях. Он заявил, что докладывал о проблемах как Старовойту, так и экс-замгубернатору Алексею Смирнову.

«Докладывал о том, что у нас есть проблема, подрядная организация не справляется, что там опасный участок и нужно срочно принять меры по выполнению этих работ», — сказал он.

26 декабря Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего депутата облдумы Максима Васильева к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Он был признан виновным в хищении средств, выделенных на строительство фортификаций.

1 ноября в Курской области суд вынес приговор возводившему фортификации в приграничье директору стройфирмы Виталию Синьговскому. Ему дали четыре года колонии за присвоение денег, он также должен будет возместить более 150 млн рублей. Губернатор Курской области Александр Хинштейн после приговора заявил, что «первый пошел», а «остальных не заставят ждать».

Ранее экс-замгубернатора Курской области расплакался в суде.