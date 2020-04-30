«Известия»: в Госдуме предлагают объявить амнистию по легким статьям КоАП
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Депутаты фракции ЛДПР намерены внести в Государственную думу проект постановления об амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения, сообщают «Известия».
В частности, проект предусматривает освобождение россиян от штрафов по более чем 30 статьям КоАП РФ, сообщает издание. Отмечается, что подобные меры должны смягчить негативные социально-экономические последствия пандемии коронавируса нового типа.
Амнистию планируется приурочить к 75-летию Победы в Великой отечественной войне, проект будет внесен в госдуму до 9 мая текущего года, заявил один из авторов инициативы, глава думского комитета по федеративному устройству и местному самоуправлению Алексей Диденко.