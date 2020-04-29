Подмосковье продлило режим пропусков до 11 мая

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В Подмосковье режим цифровых пропусков продлится до 11 мая, пишет ТАСС со ссылкой на постановление губернатора.

Отмечается, что пропуска сроком до 30 апреля автоматически будут действовать до 4 мая. При необходимости их можно будет продлить вручную или оформить новый.

В Подмосковье коронавирусом заразились около 11 тысяч, скончались 90 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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