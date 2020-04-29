Попова: масштабного тестирования на антитела к COVID-19 не планируется

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масштабного тестирования населения России для выявления антител к коронавирусу нового типа в настоящее время не планируется. Ведомство продолжит проводить исследования среди российских врачей, передает «Интерфакс».

«Тест-системы, которые определяют количественно антитела, — это тест-системы для исследования только в лабораторных условиях со специальным оборудованием, прямо сегодня широко использовать их и не нужно», — сказала Попова.

Она отметила, что приоритет тестирования среди медицинских работников обусловлен их «высокой профессиональной нагрузкой». По ее словам, тем, у кого нет иммунитета к вирусу, «а завтра смену целую стоять рядом с ковидными больными», нужно соблюдать максимальную осторожность.

Глава Роспотребнадзора также добавила, что у сотрудников лабораторий, проводящих тестирование, в настоящий момент не выявлено ни одного случая коронавируса.

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