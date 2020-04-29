ВОЗ: Россия через две недели может начать снимать ограничения из-за коронавируса
Ситуация с коронавирусом в России может позволить снять часть ограничительных мер, если в течение двух недель закрепится тенденция к сокращению темпов роста числа зараженных, передает ТАСС слова представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович.
«Нужно очень осторожно следить в следующие две недели, и тогда, надеемся, мы сможем перейти в фазу, когда можно будет постепенно ослаблять ограничивающие меры», — сказала Вуйнович.
Она отметила, что последние 10 дней в России темпы прироста новых заболевших существенно сократились, а в Москве сегодня специалисты зафиксировали «значительное снижение случаев заражения».
В России на данный момент зарегистрировано 99 399 случаев заражения коронавирусом, 972 человека умерли, 10 286 вылечились.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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