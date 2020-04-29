Губернатор Подмосковья пообещал штрафовать за шашлыки на майских праздниках

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал штрафовать всех, кто нарушит режим самоизоляции ради того, чтобы «собраться на шашлыки», передает РИА «Новости».

«Если вы говорите про шашлыки, то этого мы не должны допустить <...> Я очень прошу всех жителей, особенно молодых, думать головой», — сказал Воробьев.

Он также сообщил, что в данный период руководство Подмосковья усилит полицейские патрули для контроля режима самоизоляции. По его словам, правоохранители будут штрафовать всех нарушителей без исключения.

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