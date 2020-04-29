Подмосковье закупит миллион защитных костюмов для медиков

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Власти Подмосковья заключили контракт на поставку миллиона защитных костюмов для медиков, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы делаем закупки в неделю — 200, 300 тысяч. Вчера купили миллион костюмов, контракт заключили», — сказал Воробьев.

Губернатор добавил, что в каждом муниципалитете главный врач «головой отвечает», чтобы все учреждения были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В Подмосковье коронавирусом заразились около 11 тысяч, скончались 90 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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