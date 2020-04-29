Еще 24 пациента поступили в Коммунарку за минувшие сутки

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За минувшие сутки в московскую больницу в Коммунарке поступили еще 24 пациента. Об этом сообщил главный врач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

По его словам, в настоящее время в медучреждении находятся 550 человек с диагнозом пневмония, у 372 человек подтверждено наличие коронавирусной инфекции.

На кислороде вне реанимации пребывают 158 человек. В реанимации находятся 55 пациентов.

К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 30 человек.

Возрастная структура больных ОРИТ:

до 40 лет — 2 пациента,

в возрасте 41-60 лет — 20 человек, из них на ИВЛ — 7 пациентов,

Старше 61 - 33 пациента, из них на ИВЛ - 23 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 93 558 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,1 млн.

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