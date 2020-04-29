В Приморье из-за коронавируса ввели масочный режим

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Жители Приморья с 30 апреля в целях борьбы с коронавирусом обязаны носить в общественных местах медицинские маски, передает «Интерфакс».

Решение о введении масочного режима принято региональным оперштабом по борьбе с коронавирусом в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Главный санитарный врач Приморского края Татьяна Детковская напомнила, что в общественных местах необходимо также соблюдать «социальную» дистанцию в 1,5 метра.

Организации, которые не приостановили работу, обязаны обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, проводить бесконтактную термометрию работников, дезинфекцию помещений каждые два часа, использовать антисептики.

По последним данным, в Приморье выявлено 347 случаев COVID-19, 36 человек выписаны, трое умерли.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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