Более 170 россиян вылетели вывозным рейсом из Ташкента в Москву

Вывозной рейс авиакомпании «Россия» в среду, 29 апреля, доставит 174 россиянина из Ташкента в Москву, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя консульского отдела посольства России в Узбекистане.

По данным посольства, на рейс были допущены россияне, зарегистрировавшиеся на посадку через сайт госуслуг.

В Узбекистане с 30 марта до 10 мая прекращено любое транспортное сообщение.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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