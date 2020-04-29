В Гидрометцентре отметили близкое к рекордному число лесных пожаров в России в апреле

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в этом году в России сложились условия для возникновения и распространения лесных пожаров, передает РИА «Новости».

Он отметил, что уже сейчас в апреле количество пожаров очень высокое.

«Не уверен, рекордный ли это показатель, но он превышает количество пожаров за аналогичный период в последние пять лет», — сказал Вильфанд.

Ранее заместитель руководителя Рослесхоза Александр Агафонов рассказал, что число термоточек, которые с высокой долей вероятности можно отнести к природным пожарам, в 2020 году превысило показатель 2019 года.

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