В Ивановской области умер третий пациент с коронавирусом

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В Ивановской области скончалась пациентка с коронавирусом, что стало третьей жертвой коронавируса, пишет правительство региона.

«За сутки зарегистрирован один новый летальный случай: это пациентка из Шуи, по которой результат получен посмертно на основе анализа биоматериала из легких», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина лечилась от ОРВИ, болезнь развивалась молниеносно.

В Ивановской области коронавирусом заразились 296, выздоровели 70 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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