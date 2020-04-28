В Ивановской области умер третий пациент с коронавирусом
В Ивановской области скончалась пациентка с коронавирусом, что стало третьей жертвой коронавируса, пишет правительство региона.
«За сутки зарегистрирован один новый летальный случай: это пациентка из Шуи, по которой результат получен посмертно на основе анализа биоматериала из легких», — говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина лечилась от ОРВИ, болезнь развивалась молниеносно.
В Ивановской области коронавирусом заразились 296, выздоровели 70 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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