Новый настоятель Богоявленского собора в Елохове госпитализирован

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Новый настоятель Богоявленского собора в Елохове епископ Фома госпитализирован, сообщает глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

В настоящее время епископ находится в больнице, однако ему не требуется аппарат искусственной вентиляции легких, ситуация контролируемая, написал Легойда.

Епископ Фома сменил на посту настоятеля Богоявленского собора в Елохове протоиерея Александра Агейкина, который скончался после заражения коронавирусом нового типа.

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