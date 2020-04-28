Новый настоятель Богоявленского собора в Елохове госпитализирован

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Новый настоятель Богоявленского собора в Елохове епископ Фома госпитализирован, сообщает глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

В настоящее время епископ находится в больнице, однако ему не требуется аппарат искусственной вентиляции легких, ситуация контролируемая, написал Легойда.

Епископ Фома сменил на посту настоятеля Богоявленского собора в Елохове протоиерея Александра Агейкина, который скончался после заражения коронавирусом нового типа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Умер настоятель Елоховского собора в Москве Александр Агейкин

COVID-19 в Москве: умер настоятель Богоявленского собора

Скончался клирик Богоявленского собора в Елохове