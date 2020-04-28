Более 500 случаев заражения коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

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За минувшие сутки в Московской области подтверждено 523 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает областной оперативный штаб.

За все время пандемии коронавирусная инфекция диагностирована у 10 231 жителя Подмосковья, зафиксировано 74 летальных исхода, 344 пациента вылечились.

По последним данным, в России зафиксировано 93 558 случаев заражения коронавирусом, 867 человек скончались, 8 456 человек вылечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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