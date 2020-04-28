Минздрав рекомендует медорганизациям снизить потребность в средствах защиты

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Министерство здравоохранения России рекомендует медицинским организациям рационально снизить потребность в средствах индивидуальной защиты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на рекомендации Минздрава.

Медицинским организациям следует рационально минимизировать потребность в защитных средствах и обеспечить их правильное использование, чтобы ограничить необоснованный расход, указано в документе.

В частности, Минздрав рекомендует ограничить число медицинских работников, которые контактируют с пациентами, свести к минимум количество входов в палату и использовать один респиратор для работы с несколькими пациентами.

Кроме того, врачам следует проводить дистанционные консультации пациентов с коронавирусом нового типа и лиц с подозрением на него, указано в рекомендациях.

По последним данным, в России зафиксировано 93 558 случаев заражения коронавирусом, 867 человек скончались, 8 456 человек вылечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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