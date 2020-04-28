Священник РПЦ заявил, что более 5% духовенства заразились коронавирусом

Настоятель храма святой Татианы при МГУ Владимир Вигилянский заявил, что более 5% духовенства РПЦ заразились коронавирусом.

«Ни в одном сообществе ни одной страны нет большего процента заразившихся, чем среди московских священников. И это при том, что закрыты храмы. У нас заражаются люди – это менее 1%, а почему-то среди священнослужителей заражаются более 5%. Откуда берется эта цифра? Честно говоря, я просто не понимаю. Вероятно, есть в этом какой-то промысел божий», — пояснил отец Владимир в беседе с «Газетой.Ru».

При этом он подчеркнул, что все столичные храмы соблюдают предписанные ограничения.

«В Москве уж точно все храмы соблюдают предписанные ограничения. В супермаркетах намного опаснее, чем в церкви», — добавил священнослужитель.

Ранее патриарх Кирилл постановил привлекать к ответственности священнослужителей, нарушающих меры по борьбе с COVID-19. Виновный может быть привлечен к церковному суду, а в некоторых случаях — к церковно-административной ответственности.

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