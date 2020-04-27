В Турции задержали 402 человека за провокационные посты о ситуации с COVID-19

В Турции задержали 402 человека по обвинению в распространении ложной информации в социальных сетях относительно ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на странице турецкого МВД в Twitter.

Отмечается, что за последние 42 дня ведомство проверило 6362 аккаунта в соцсетях и выявило в общей сложности 855 подозреваемых.

По данным МВД, в ряде публикаций говорилось, что общенациональные чрезвычайные меры будут действовать дольше, чем объявленный на несколько дней комендантский час.

Кроме того, авторы заявляли, что правительство якобы дает ложные данные о числе летальных исходов.

В Ведомстве подчеркнули, что подобные утверждения являются «беспочвенными и провокационными».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Генпрокуратура РФ выявила более 300 фейков о COVID-19 с начала пандемии