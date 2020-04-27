В Петербурге пациент сбежал из НИИ, где около 300 человек заразились коронавирусом
В Санкт-Петербурге пациент сбежал из закрытого на карантин НИИ имени Вредена, где около 300 сотрудников и пациентов заразились коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Мужчина самовольно покинул НИИ, его ищут», — заявил собеседник агентства.
НИИ имени Вредена закрыли на карантин 8 апреля. На территории института находятся около 300 инфицированных коронавирусом пациентов и сотрудников, это число составляет примерно 10% от всех зараженных в Петербурге.
По последним данным, в Санкт-Петербурге выявлено 3238 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 518 человек, умерли 27.
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