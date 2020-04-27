Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России

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Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что в ряде регионов Дальнего Востока и Сибири обстановка уже достаточно сложная.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев назвал критической ситуацию с природными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке.

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