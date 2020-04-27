Совфед спрогнозировал скорый спад числа инфицированных коронавирусом в Москве
В Совете Федерации ждут спада заболевания коронавирусом в Москве к середине мая. Об этом заявила спикер палаты Валентина Матвиенко.
Матвиенко со ссылкой на данные специалистов рассказала, что снижение прироста заболевших в столице произойдет в середине мая, а в других субъектах России немного позже.
По ее словам, в настоящее время власти принимают все меры по противодействию инфекции и действуют на опережение. В целом, как она считает, ситуация находится под контролем.
«Тревожно, конечно, но ситуация полностью под контролем», — цитирует ее РИА «Новости».
В России коронавирус уже выявили у 87 147 человек, при этом выздоровели свыше 7,3 тыс. человек, а умерли — 797.
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