Борис Джонсон сравнил коронавирус с невидимым грабителем

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Премьер-министр Британии Борис Джонсон сравнил инфекцию с невидимым грабителем, передает Sky News.

По его словам, коронавирус — это своего рода невидимый грабитель, с которым мир стал вместе «бороться на полу».

Стоит отметит, что сегодня у Джонсона официально первый рабочий день после того, как он переболел коронавирусом. Премьер извинился за то, что «грабитель» заставил отойти его от стола дольше, чем он хотел бы.

Также во время своего выступления политик заявил, что пока рано ослаблять введенные меры в Британии. Они необходимы, чтобы избежать второго пика.

На сегодняшний день в королевстве подтверждено 153 тыс. заболевших, умерли — 20 732.

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