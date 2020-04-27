Песков спрогнозировал сроки выхода России на плато по коронавирусу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/945/12151945/upload-RIAN_5737047.HR-pic905-895x505-44065.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия должна выйти на плато по коронавирусу к середине мая. Об этом он сказал в интервью «Аргументам и фактам».

По мнению помощника Путина, ситуация с коронавирусом, скорее всего, улучшится в первый месяц лета. Он полагает, что через месяц или два все россияне будут с трудом вспоминать сегодняшние тяготы.

«Они, конечно, не забудутся у тех, кто потерял своих близких или сам серьезно переболел. И еще, каждому из нас потом надо будет много-много работать», — добавил Песков.

По его словам, после прохождения пика инфекции в России наступит непростой период, в который нужно будет тратить много сил.

«Но жизнь в любом случае вернется в нормальное русло», — констатировал Песков.

Всего в России заразились коронавирусом более 80 тыс. человек, выздоровели 6 767 пациентов, умерли — 747.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Кремле надеются на скорое плато по количеству заболевших коронавирусом в РФ

— Песков: ситуация после коронавируса будет жесткой

— Песков анонсировал новое обращение Путина на грядущей неделе