Песков спрогнозировал сроки выхода России на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия должна выйти на плато по коронавирусу к середине мая. Об этом он сказал в интервью «Аргументам и фактам».
По мнению помощника Путина, ситуация с коронавирусом, скорее всего, улучшится в первый месяц лета. Он полагает, что через месяц или два все россияне будут с трудом вспоминать сегодняшние тяготы.
«Они, конечно, не забудутся у тех, кто потерял своих близких или сам серьезно переболел. И еще, каждому из нас потом надо будет много-много работать», — добавил Песков.
По его словам, после прохождения пика инфекции в России наступит непростой период, в который нужно будет тратить много сил.
«Но жизнь в любом случае вернется в нормальное русло», — констатировал Песков.
Всего в России заразились коронавирусом более 80 тыс. человек, выздоровели 6 767 пациентов, умерли — 747.
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