Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Дербенте арестовали мать, катавшую в коляске дочь без признаков жизни

В Дагестане арестовали мать, которая катала в коляске дочь без признаков жизни

В Дагестане избрали меру пресечения женщине, которая катала годовалую дочь без признаков жизни в коляске по городу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Суд избрал женщине, обвиняемой по ч. 1 ст. 109 УК РФ, меру пресечения в виде ареста. Фигурантка будет находиться под стражей до 20 апреля.

Женщина не признала свою вину. По информации следствия, она вела затворнический образ жизни, отказываясь от помощи родных и социальных служб.

Инцидент произошел на проспекте Агасиева в районе автовокзала «Северный». При проверке документов у 40-летней женщины полицейские нашли в ее прогулочной коляске годовалую девочку без признаков жизни. По предварительным данным, мать сообщила, что она голодала, как и ее ребенок.

Ранее стало известно, что мать девочки, найденной в коляске без признаков жизни, имеет психические заболевания.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!