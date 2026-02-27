В Дербенте арестовали мать, катавшую в коляске дочь без признаков жизни

В Дагестане арестовали мать, которая катала в коляске дочь без признаков жизни

В Дагестане избрали меру пресечения женщине, которая катала годовалую дочь без признаков жизни в коляске по городу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Суд избрал женщине, обвиняемой по ч. 1 ст. 109 УК РФ, меру пресечения в виде ареста. Фигурантка будет находиться под стражей до 20 апреля.

Женщина не признала свою вину. По информации следствия, она вела затворнический образ жизни, отказываясь от помощи родных и социальных служб.

Инцидент произошел на проспекте Агасиева в районе автовокзала «Северный». При проверке документов у 40-летней женщины полицейские нашли в ее прогулочной коляске годовалую девочку без признаков жизни. По предварительным данным, мать сообщила, что она голодала, как и ее ребенок.

Ранее стало известно, что мать девочки, найденной в коляске без признаков жизни, имеет психические заболевания.